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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى المنصورة دون إصابات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:24 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى المنصورة دون إصابات حريق - أرشيفية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمساكن مشعل بحى غرب المنصورة بالدقهلية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى الشويخ رئيس مباحث الدقهلية، يفيد بتمكن قوات الدفاع المدنى، برئاسة اللواء مروان عبد المعطى، من السيطرة على حريق بعقار بمنطقة مساكن مشعل دائرة قسم شرطة أول المنصورة.

انتقل ضباط القسم، برئاسة المقدم أحمد الجميلى مفتش مباحث القسم، والرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق ونشوب الحريق بشقة بالطابق الثانى ملك "سامح إ.ع" ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة.

وبسؤال والد مالك الشقة 60 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، علل سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بتوصيلات الثلاجة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف بأن نجله كان متواجدا بعمله، فتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 375/2018 إدارى القسم.

 

 


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