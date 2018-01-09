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الحكم على 30 متهما بالانضمام لـ"خلية أوسيم الإرهابية".. اليوم

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:00 ص
الحكم على 30 متهما بالانضمام لـ"خلية أوسيم الإرهابية".. اليوم متهمى خلية اوسيم - ارشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حكمها على 30 متهما بالانضمام إلى خلية أوسيم الارهابية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.

 كما وجهت النيابة للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحى البيومى على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.


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