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الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:54 م
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الجيش السورى يحمل إسرائيل تبعيات اعتداءاتها على مواقع بريف دمشق

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:34 ص
الجيش السورى يحمل إسرائيل تبعيات اعتداءاتها على مواقع بريف دمشق الجيش السورى ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن وسائط الدفاع الجوى تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة بريف دمشق.

و قالت القيادة العامة للجيش - فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا " - "إن العدوان الإسرائيلى يؤكد مجدداً دعم كيان الاحتلال للتنظيمات الإرهابية فى سوريه ومحاولاته اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة إثر الضربات الموجعة التى تتلقاها فى منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق والانتصارات الساحقة التى يحققها الجيش العربى السورى فى إدلب".

جددت القيادة العامة للجيش السورى تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات وحملت إسرائيل كامل المسؤولية لتبعاتها.


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