الجيش السورى يحمل إسرائيل تبعيات اعتداءاتها على مواقع بريف دمشق

الجيش السورى يحمل إسرائيل تبعيات اعتداءاتها على مواقع بريف دمشقالثلاثاء، 09 يناير 2018 09:34 ص
الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن وسائط الدفاع الجوى تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة بريف دمشق.
و قالت القيادة العامة للجيش - فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا " - "إن العدوان الإسرائيلى يؤكد مجدداً دعم كيان الاحتلال للتنظيمات الإرهابية فى سوريه ومحاولاته اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة إثر الضربات الموجعة التى تتلقاها فى منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق والانتصارات الساحقة التى يحققها الجيش العربى السورى فى إدلب".
جددت القيادة العامة للجيش السورى تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات وحملت إسرائيل كامل المسؤولية لتبعاتها.
إضافة تعليق
التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى
فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة