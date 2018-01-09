"الجهاد الإسلامى" بفلسطين ترحب بعملية نابلس ضد الاحتلال الإسرائيلى





كتب – أحمد جمعة

وجهت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، التحية للمقاومين الذين وصفتهم بـ"الأبطال" الذين نفذوا العملية الفدائية النوعية قرب نابلس، والتى استهدفت الإرهاب الاستيطانى الذى لم يتوقف لحظة واحدة عن عدوانه بحق أهلنا وأبناء الشعب الفلسطينى فى نابلس وسائر قرى ومدن الضفة.

وقالت الحركة فى بيان لها: "إننا إذ نبارك هذه العملية فإننا نؤكد أنها ستكون بإذن الله فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة وستعطى زخما وقوة إضافية للغضب الشعبى الذى يتصاعد فى مواجهة السياسات والقرارات العدوانية الصهيو أمريكية".

وأضاف البيان: "إن هذه العملية دليل على حيوية المقاومة التى تمثل الشعب الفلسطينى وتأكيد على أن هذا الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات التى تستهدف قضيته وحقوقه".