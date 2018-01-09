"الجهاد الإسلامى" بفلسطين ترحب بعملية نابلس ضد الاحتلال الإسرائيلى

"الجهاد الإسلامى" بفلسطين ترحب بعملية نابلس ضد الاحتلال الإسرائيلىالثلاثاء، 09 يناير 2018 11:06 م
حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين
كتب – أحمد جمعة
إضافة تعليق
وجهت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، التحية للمقاومين الذين وصفتهم بـ"الأبطال" الذين نفذوا العملية الفدائية النوعية قرب نابلس، والتى استهدفت الإرهاب الاستيطانى الذى لم يتوقف لحظة واحدة عن عدوانه بحق أهلنا وأبناء الشعب الفلسطينى فى نابلس وسائر قرى ومدن الضفة.
وقالت الحركة فى بيان لها: "إننا إذ نبارك هذه العملية فإننا نؤكد أنها ستكون بإذن الله فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة وستعطى زخما وقوة إضافية للغضب الشعبى الذى يتصاعد فى مواجهة السياسات والقرارات العدوانية الصهيو أمريكية".
وأضاف البيان: "إن هذه العملية دليل على حيوية المقاومة التى تمثل الشعب الفلسطينى وتأكيد على أن هذا الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات التى تستهدف قضيته وحقوقه".
إضافة تعليق
قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا
فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة