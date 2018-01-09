التنمية السياحية: 36.7 مليون جنيه تكلفة تطوير المنطقة الأثرية بالهرم





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت هيئة التنمية السياحية، برئاسة سراج الدين سعد، أن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم تجاوزت مبلغ 36.7 مليون جنيه، لتأهيل محاور الحركة والطرق المؤدية إلى منطقة الأهرام وتوريد آليات وسيارات لتطوير منظومة النظافة بالمنطقة.

وقال سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى للهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة وضعت تصوراً شاملاً للمنطقة يضمن تجانس عناصر التطوير مع طبيعة الموقع التاريخية مع إضفاء طابعاً مميزاً من خلال توحيد النمط المعمارى لخمس مناطق أثرية هى (مدخل الأهرامات، الأهرامات الثلاثة، أبو الهول، البانوراما، الأسوار الخارجية).

وقد اشتملت أعمال التطوير المستهدفة على العناصر التالية :

1 – إعادة تأهيل جميع الطرق الإسفلتية ومسارات الحركة داخل وخارج المنطقة

2 – تنفيذ بوابة إلكترونية على مدخل المنطقة الأثرية من تقاطع شارع الهرم

3 – تمهيد منطقة انتظار السيارات أمام الهرم الأكبر

4 – التعاقد مع إحدى شركات الشركات المتخصصة للحفاظ على نظافة المنطقة

5 – تنفيذ أكشاك استعلامات ببرجولات خشبية لتقديم خدمات هيئة التنشيط السياحي

6 – توريد وتركيب عدد 9 وحدات دورات مياه جاهزة إنتاج الهيئة العربية للتصنيع

7 – تصميم وتوريد عدد 100 وحدة عرض منتجات (ترابيزة مدرجة الشكل )

8 – تنفيذ حاجز متصل من السلاسل حول الأهرامات الثلاثة

9 تنفيذ أسوار مصمتة من الحجر الجيرى لتحدد مسارات الحركة

10 – إنشاء طريق خرسانى يؤدى إلى معبد أبو الهول

11 – تطوير ساحة مدخل أبو الهول وإخلاء الباعة الجائلين

12 – تنفيذ مجموعة من اللافتات الإرشادية والخرائط التوضيحية

13 – تنفيذ 3 مكاتب لتواجد السادة ضباط شرطة السياحة

14 – تنفيذ مظلات ثابتة للأفراد والسيارات لتلافى العوامل الجوية