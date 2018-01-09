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التعليم: غدًا انطلاق امتحانات طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:00 ص
التعليم: غدًا انطلاق امتحانات طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الأربعاء، لانطلاق الامتحانات النظرية لطلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر والذى بدأ الطلاب فيها العام الدراسي.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الطلاب بدأوا أداء امتحاناتهم العملية منذ عدة أيام مضت واليوم يستكملون آخر يوم لامتحاناتهم العملية على أن تبدأ النظرى الأربعاء 10 يناير الجارى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتحت مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بعد انطلاق العام الدراسى الحالى بفترة زمنية ومن ثم تم تأخير موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول عن المواعيد المحددة وفقًا لخريطة الزمنية لتبدأ 10 يناير.

 


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