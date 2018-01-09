التعليم: استئناف توقيع كشف الإدمان على سائقى حافلات المدارس التيرم الثانى

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خطة توقيع كشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية المقررة خلال الفصل الدراسى الأول، على أن يتم استئناف الحملات خلال الفصل الدراسى الثانى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الحملات التى استهدفت المدارس خلال التيرم الأول بلغت 4 فى 5 محافظات على أن يتم زيادتها خلال الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت الوزارة، أن الحملات مرت على 71 مدرسة فى 14 إدارة تعليمية، موضحة أنه تم فحص 1325 حالة واكتشاف 49 منها إيجابى تعاطى ما بين ترامادول وحشيش.

وشملت حالات الفحص 735 حالة فى محافظة القاهرة منها 20 إيجابية و210 فى الجيزة منها 16 تعاطى و186 فى القليوبية منها حالة إيجابية و128 فى الإسكندرية منها 8 حالات إيجابية و66 حالة فى البحيرة منها 4 حالات تعاطى.