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"التضامن": سلسلة دورات تدريبية لأخصائى مؤسسات الرعاية من أجل حماية الطفل

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:06 م
"التضامن": سلسلة دورات تدريبية لأخصائى مؤسسات الرعاية من أجل حماية الطفل الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة
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أعنلت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ دورة تدريبية بعنوان (سياسات حماية الطفل ومناصرته) للأخصائيين القائمين بالإشراف المباشر على المؤسسات الأجتماعية علي مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية، وذلك بهدف توعيتهم بأسس منظومة حقوق الطفل وسبلتطبيق سياسة حماية الطفل.
 
يأتى هذا التدريب كبداية لسلسة من التدريبات التي ستعقدها الوزراة بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية ذات الصلة لرفع قدرات العاملين فى مجال رعاية الأطفال بالمؤسسات.
 
وقالت سمية الألفية رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية  فى تصريحات اليوم، إنه تم تدريب 25 أخصائيا من العاملين في المديريات والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها في نطاقمحافظتي القاهرة والجيزة حيث استهدف هذا التدريب العمل علي توحيد المفاهيم الخاصة بالتعامل مع الأطفال ومعرفة المشكلات التي تعوق تطبيق سياسة الحماية بداخل دور الرعاية منوجهة نظر العاملين بالمديريات والمشرفين إشرافا مباشرا على دور الرعاية، مع اقتراح حلول لهذه المشكلات والتأكيد على دور الوزارة في معاونة الجمعيات على أداء دورها بشكل فعال مع الأبناء، وتعزيز القدرات المؤسسية لتلك الدور من خلال تحسين أنظمة العمل الداخلية وتطوير قدرات موظفيها لضمان توفير بيئة اكثر أمانا، وخدمات أفضل لهؤلاء الأطفال.
 
وركز التدريب  على التعرف على كافة المعايير الدولية والوطنية التي تؤكد على حماية الطفل والتعرف على المفهوم والمحاور الأساسية لسياسة حماية الطفولة وأيضا مناقشة أهمالقوانين الموضوعة في الدستور المصري والخاصة بحماية الأطفال مثل: قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008 اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2015 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1998.
 

 


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التضامن

سمية الألفى

مؤسسات الرعاية حماية الطفل



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