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البيت الأبيض: ترامب يشارك فى منتدى دافوس الاقتصادى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:21 م
البيت الأبيض: ترامب يشارك فى منتدى دافوس الاقتصادى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
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قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا فى وقت لاحق هذا الشهر.

وفى العام الماضى، ركز التجمع السنوى الذى يضم نخبة من زعماء العالم ورؤساء الشركات ورجال الأاعمال فى منتجع دافوس بجبال الألب، على التأثير المنتظر للرئيس الأمريكى المنتخب حديثا على الاقتصاد العالمى.

وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن ترامب سيناقش بنفسه جدول أعمال برنامجه "أمريكا أولا" فى منتدى دافوس هذا العام.

وأضافت قائلة فى بيان "فى المنتدى الاقتصادى العالمى هذا العام، يتطلع الرئيس إلى ترويج سياساته لتعزيز الشركات الأمريكية والصناعات الأمريكية والعمال الأمريكيين".

وسيعقد مؤتمر دافوس للعام الحالى فى الفترة من 23 إلى 26 يناير، وسيركز على دراسة الأسباب والحلول للصدوع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع.


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دافوس

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