البورصة: نستهدف التواصل مع منظمات الأعمال للاستفادة من خدمات سوق المال





كتب هانى الحوتى

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة هدفها خلال الأربع سنوات القادمة، خلق قنوات تواصل مع جهات الأعمال للاستفادة من خدمات سوق المال، وذلك فى إطار السعى لتحويل البورصة كمنصة تمويل كبيرة لتمويل المشروعات عبر آليات متنوعة وعديدة بما يساهم فى دعم النمو الاقتصادى بمصر.

وأضاف عادل، خلال مشاركته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء، أن البورصة لديها أدوات تمويل عديدة لم تستخدم منها السندات المبنية على إيرادات، وآلية تعامل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة، كما نعتزم إدخال الصكوك، مشيرا إلى أن إدارة البورصة مستعدة للتعاون المشترك وتقديم التدريب للمسئولين عن التمويل بالشركات المملوكة لأعضاء الجمعية.

ومن جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى 2018 ليس بالامر السهل وانما يتطلب نهضة انتاجية خاصة بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيراً إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى.

وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش اسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيراً إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.