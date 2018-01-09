البنك الأهلى والتنمية المحلية ومصر الخير يوقعون بروتوكولا لدعم مشروعات سيناء





كتب أحمد يعقوب

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون يهدف لتوفير فرص عمل وتحقيق طفرة اقتصادية بمحافظة شمال سيناء من خلال دعم المشروعات التنموية الاقتصادية بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها العاملة في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة مشروعات النشاط الزراعى، ومنها على سبيل المثال مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وكذا مشروعات النشاط الصناعي مثل مصانع تكرير الملح إضافة إلى أية أنشطة اقتصادية أو مناطق جغرافية أخرى يتم اقرارها بما يدعم تنمية المناطق المستهدفة.

وقال بيان اليوم، إنه عقب التوقيع صرح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بأن البروتوكول يأتي فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المناطق الأولى بالرعاية، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض التنموية والاقتصادية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص ، وذلك بغرض إقامة مجمعات حضارية من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وتذليل ما يقابلها من عقبات لمزاولة أنشطتها.

وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البروتوكول يؤكد على دور البنك فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها بمحافظة شمال سيناء، وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك فى إطار مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتوافر فيها شروط المبادرة، أو أى من برامج التمويل الميسر الأخرى المتاحة لدى البنك، حيث بلغت محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 40 مليار جم لعدد 59 ألف عميل ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جم خلال السنوات القادمة.

كما أشار الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى أن المؤسسة والشركات التابعة تسعى بشكل مستمر للعمل على رفع مستوى الحالة المعيشية لأفراد المجتمع المصرى تحت شعار "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" من خلال إيجاد فرص عمل دائمة لهم عن طريق المساعدة فى إنشاء مشروعات اقتصادية تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى، مع التركيز على استدامة تنفيذ تلك المشروعات.

من جانبه صرح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، بأن بروتوكول التعاون يعد انعكاسا لاهتمام البنك بتنمية محافظة شمال سيناء بشكل خاص وذلك من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية للبنك وكذا توفير التمويل اللازم لإقامة مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تحويل مشروعات القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى فى إطار منظومة عمل متكاملة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والشركات التابعة لها والتى تتولى توفير كافة سبل الدعم الفنى وكذا تسويق منتجات تلك المشروعات بما ينعكس إيجابيا على تنمية مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها واحداث نوع من الرواج الاقتصادى لتحويلها إلى منطقة جاذبة لفرص العمل بتلك المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.