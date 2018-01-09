البنتاجون: مهمتنا فى سوريا تنحصر فى محاربة تنظيم داعش

البنتاجون: مهمتنا فى سوريا تنحصر فى محاربة تنظيم داعشالثلاثاء، 09 يناير 2018 08:50 ص
تنظيم داعش ـ والتحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) روبرت مانينج أن مهمة الولايات المتحدة فى سوريا تنحصر فى محاربة تنظيم داعش فقط.
ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مانينج قوله إن ما يتم الآن فى سوريا والعراق هو ضمان الإبقاء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية، مضيفا أن المرحلة الحالية يتم فيها تطهير المناطق كافة من المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة.
جدير بالذكر أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ينفذ منذ عام 2014 عمليات فى سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.
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