video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البنتاجون: مهمتنا فى سوريا تنحصر فى محاربة تنظيم داعش

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:50 ص
البنتاجون: مهمتنا فى سوريا تنحصر فى محاربة تنظيم داعش تنظيم داعش ـ والتحالف الدولى ـ صورة أرشيفية


واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) روبرت مانينج أن مهمة الولايات المتحدة فى سوريا تنحصر فى محاربة تنظيم داعش فقط.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مانينج قوله إن ما يتم الآن فى سوريا والعراق هو ضمان الإبقاء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية، مضيفا أن المرحلة الحالية يتم فيها تطهير المناطق كافة من المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة.

جدير بالذكر أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ينفذ منذ عام 2014 عمليات فى سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون: اتهامات روسيا بشأن تدريب متطرفين فى سوريا "سخيفة"

سوريا

البنتاجون

امريكا

الحرب فى سوريا

اخبار العرب



لا تفوتك
الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة