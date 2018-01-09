الإحصاء: 5.2 مليار دولار انخفاضا فى حجم واردات مصر خلال 9 أشهر





كتبت- هبة حسام

بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المنتهى، الفترة من "يناير – سبتمبر 2017"، نحو 47.1 مليار دولار، مقابل 52.4 مليار دولار حجم الواردات خلال الفترة من المماثلة من العام السابق له "يناير – سبتمبر 2016"، بانخفاض 5.2 مليار دولار.

ووفقا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2017، بلغت قيمة الواردات البترولية 3.8 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بارتفاع بلغت قيمته مليار دولار.

وبحسب النشرة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تمثلت أهم واردات مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2017، فى استيراد مواد خام بقيمة 5.1 مليار دولار، وسلع وسيطة بـ 17.3 مليار دولار، علاوة على استيراد سلع معمرة وسلع استهلاكية بقيمة مجمعة بلغت 11.2 مليار دولار.