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الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:08 م
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"الإحصاء" يكشف: 2.8 مليار دولار ارتفاعا فى الصادرات المصرية خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:00 م
"الإحصاء" يكشف: 2.8 مليار دولار ارتفاعا فى الصادرات المصرية خلال 9 أشهر اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء


كتبت- هبة حسام
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بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المنتهى، الفترة من "يناير – سبتمبر 2017"، نحو 18.850 مليار دولار، مقابل 16.011 مليار دولار حجم الصادرات خلال الفترة المماثلة من العام السابق له "يناير – سبتمبر 2016"، بارتفاع 2.839 مليار دولار.

ووفقا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2017، بلغت قيمة الصادرات البترولية 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بارتفاع بلغت قيمته 0.3 مليار دولار.

وبحسب النشرة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تمثلت أهم صادرات مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2017، فى تصدير وقود بقيمة 3.3 مليار دولار، وقطن بـ 55.2 مليون دولار، علاوة على تصدير مواد خام وسلع نصف مصنعة وتامة الصنع بقيمة مجمعة بلغت 15.2 مليار دولار.


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