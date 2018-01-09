الإحصاء: ارتفاع مشروعات التشييد المنفذة بقيمة 25.1 مليار جنيه فى عامين





كتبت- هبة حسام

على مدار عامين فى الفترة من 2014 – 2016، ارتفعت قيمة مشروعات التشييد والبناء المنفذة بالجمهورية، بقيمة تجاوزت 25.1 مليار جنيه، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة المشروعات المنفذة فى مجال التشييد والبناء من قبل شركات القطاع الخاص فى عام 2014 نحو 31.3 مليار جنيه مرتفعة إلى 39.8 مليار جنيه عام 2015، مواصلة الارتفاع خلال عام 2016 إلى 56.4 مليار جنيه.





وبحسب أحدث نشرات جهاز الإحصاء السنوية حول مشروعات التشييد والبناء المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص خلال عام 2016، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، استحوذت مشروعات المرافق على النسبة الأكبر من مشروعات التشييد والبناء المنفذة بـ56.2% وبقيمة 31.7 مليار جنيه من إجمالى 56.4 مليار جنيه "حجم مشروعات التشييد والبناء المنفذة فى 2016"، تلاها مشروعات تشييد البنايات والتى استحوذت على نسبة 33.7% بنحو 19 مليار جنيه.



صادر عن جهاز الإحصاء

وتنوعت النسبة المتبقية بين مشروعات الطرق والسكك الحديدية، ومشروعات تركيب الأجهزة الكهربائية، علاوة على المشروعات الهندسية الكبرى، حيث بلغت قيمة مشروعات الطرق المنفذة خلال عام 2016 3.7 مليار جنيه، بنسبة 6.6% من إجمالى مشروعات التشييد والبناء المنفذة هذا العام، فيما بلغت قيمة مشروعات تركيب الأجهزة الكهربائية 447 مليون جنيه، تلاها تنفيذ المشروعات الهندسية بقيمة 410 مليون جنيه.