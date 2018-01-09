الأهالى بالدقهلية يبدأون تحرير توكيلات لـ"السيسي" لخوض انتخابات الرئاسة

الأهالى بالدقهلية يبدأون تحرير توكيلات لـ"السيسي" لخوض انتخابات الرئاسةالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:19 م
توكيل ترشيح السيسي
الدقهلية - محمد حيزة
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بدأ الأهالى فى محافظة الدقهلية، تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض انتخابات الرئاسة.
ووقع هشام مصباح عبد الحميد شادى، 25 سنة، من سكان مدينة منية النصر، التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أول توكيل فى المحافظة من أجل ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وقال هشام مصباح، :"إن الرئيس السيسي قام بالكثير من الإنجازات خلال فترة توليه الرئاسة، ويجب استكمال ما بدأه ويستحق المساندة".
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