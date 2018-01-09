الأهالى بالدقهلية يبدأون تحرير توكيلات لـ"السيسي" لخوض انتخابات الرئاسة





الدقهلية - محمد حيزة

بدأ الأهالى فى محافظة الدقهلية، تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض انتخابات الرئاسة.

ووقع هشام مصباح عبد الحميد شادى، 25 سنة، من سكان مدينة منية النصر، التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أول توكيل فى المحافظة من أجل ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.