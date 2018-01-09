الأنبا أرميا يقترح تبرع المواطنين بيوم من راتبهم لدعم "الداخلية"الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:56 م
الانبا ارميا الاسقف العام امين بيت العائلة المصرية المساعد ارميا
كتب لؤى على
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اقترح الأنبا أرميا، الأسقف العام أمين بيت العائلة المصرية المساعد، تبرع كل مواطن بيوم من راتبه، دعما للقطاع الأمنى وشراء أدوات أمنية تساعده في مواجهة الإرهاب- جاء ذلك خلال اجتماع بيت العائة المصرية، اليوم الثلاثاء.
فيما اقترح الإعلامي جمال الشاعر وكيل اللجنة الوطنية للإعلام، أن يكون الأمر عن طريق الإلزام وليس التبرع، بينما طالب أحد القساوسة أن يكون هناك حساب خاص بوزارة الداخلية لتبرع المواطنين لدعم الداخلية في شراء المعدات.
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