افتتاح فرعى شركة صيدناوى بالطرابيشى وحدائق القبة خلال أيام

كتب : عبد الحليم سالم

أكد محمد عنارة رئيس شركة بيع المصنوعات والقائم بأعمال شركة صيدناوى، أنه جارى حل عدد من مشكلات شركة صيدناوى، نتيجة الإجراءات التى اتخذها رئيس الشركة المقال مؤخرا، بهدف إعادة صيدناوى إلى مكانتها الطبيعية.

وأضاف محمد عنارة لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار عملية التطوير، سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح فرع الطرابيشى بالإسكندرية بعد تطويره، بتكلفة 6 ملايين جنيه، إضافة إلى افتتاح فرع الشركة فى حدائق القبة بعد إنهاء النزاع حوله القائم حوله منذ 3 سنوات، بتكلفة 12 مليون جنيه.

وقال إن ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة ستقوم بافتتاح الفرعين ضمن سلسلة الافتتاحات القادمة.