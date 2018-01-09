اعتقال 17 وإحباط مخطط هجوم لتنظيم داعش فى الأردن





رويترز

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن الأردن أعلن أمس الإثنين أنه أحبط مخططا لتنظيم داعش كان يتضمن خططا لشن سلسلة هجمات فى نوفمبر الماضى على منشآت أمنية ومراكز تجارية ورجال دين معتدلين.

وقالت الوكالة إن دائرة المخابرات العامة اعتقلت 17 عضوا بهذه الخلية وضبطت أسلحة ومتفجرات خطط المتشددون لاستخدامها فى عدة عمليات.

وأضافت الوكالة فى بيان "خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطنى وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".

وقال مصدر أمنى إن أعضاء الخلية كانوا يخضعون للمراقبة من البداية عندما شرعوا فى تفقد أهداف محتملة كبيرة مدنية وعسكرية.

واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية إضافية فى الشهور الأخيرة بعد ورود تحذيرات من أن متعاطفين مع تنظيم داعش قد ينفذون هجمات انتقامية بعد طرد المتشددين من معظم الأراضى التى كانوا يسيطرون عليها فى سوريا والعراق.

وقالت السلطات إن المعتقلين وجميعهم من مدينة الزرقاء شرقى العاصمة يخضعون للاستجواب قبل مثولهم أمام محكمة عسكرية،ولم تحدد السلطات موعد المحاكمة.

وأفاد بيان وكالة الأنباء الأردنية أن الخلية خططت لتنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك وسرقة عدد من المركبات لتأمين الدعم المالى كما خططت لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق المحلية.