استقبال ترامب بهتافات الاستهجان جنوب الولايات المتحدة





اتلانتا (أ ف ب)

استقبل بعض مشجعى مباراة فى كرة القدم الأمريكية دونالد ترامب بصيحات الاستهجان الاثنين، فى مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الجنوبية المحافظة التى تعتبر مؤيدة للرئيس الجمهورى.

وكان دونالد ترامب يحضر مباراة جامعية فى اتلانتا بين فريقى جورجيا وألاباما، امام عشرات الاف المشجعين الذين صدرت من بين صفوفهم فى آن واحد صيحات الترحيب والاستهجان عندما دخل الرئيس الأمريكى الملعب للاستماع إلى النشيد الوطنى.

وكان بعض المشجعين علقوا لاكثر من ساعة فى البرد وتحت المطر، فيما فرضت تدابير أمنية فى المنطقة المحيطة بالملعب استعدادا لوصول موكب الرئيس.

وحضر الرئيس عزف النشيد الوطنى الى جانب اللاعبين.

وكان الرئيس وراء إثارة جدال حول الرياضيين الذين يضعون إحدى ركبتيهما على الأرض لدى أداء النشيد الوطني، احتجاجا على اعمال العنف التى تنفذها الشرطة.

وقد يشكل هذا الاستقبال المتفاوت مصدر قلق للبيت الابيض، نظراً لأنه صدر من جمهور ولايتين جمهوريتين راسختين وتعتبران جزءا من قاعدة ترامب الانتخابية.