video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: انقسام فى بريطانيا حول مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:00 ص
استطلاع: انقسام فى بريطانيا حول مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية


(رويترز)
إضافة تعليق

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة أو.آر.بى ونشرت نتائجه الاثنين، أن نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى غير قادرة على الخروج بالاتفاق الصحيح للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المؤسسة فى بيان "ما زال هناك الكثير من العمل الذى ينبغى القيام به لإقناع الرأى العام البريطانى بأن رئيسة الوزراء قادرة على الحصول على الاتفاق الصحيح لصالح المملكة المتحدة".

وقبل عام، كان 35 بالمئة فقط من الناخبين يعتقدون أن ماى قادرة على الخروج بالاتفاق الصحيح.

كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين منقسمون بشأن ما إذا ستصبح بريطانيا أفضل حالا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إذ قال 43 % إنها ستكون كذلك بينما قال 42 % إنها لن تكون على هذا النحو.

وأظهر الاستطلاع أن 63 % من الناخبين لا يوافقون على الطريقة التى تتناول بها الحكومة البريطانية مفاوضات الانفصال، وهى نسبة أقل قليلا من التى جرى تسجيلها فى الأشهر السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السيطرة على الهجرة أكثر أهمية من أن تكون هناك تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، قال 47 % من المشاركين فى الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع هذا الرأي. وكان المشاركون مذبذبين فى الاستطلاعات التى أجرتها أو.آر.بى خلال العام الأخير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى: خروج بريطانيا من الاتحاد سيترك فجوة 12-13 مليار يورو

تيريزا ماى: نريد صفقة خروج من الاتحاد الأوروبى تناسب بريطانيا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار بريطانيا اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة