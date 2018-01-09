استطلاع: انقسام فى بريطانيا حول مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبى





(رويترز)

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة أو.آر.بى ونشرت نتائجه الاثنين، أن نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى غير قادرة على الخروج بالاتفاق الصحيح للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المؤسسة فى بيان "ما زال هناك الكثير من العمل الذى ينبغى القيام به لإقناع الرأى العام البريطانى بأن رئيسة الوزراء قادرة على الحصول على الاتفاق الصحيح لصالح المملكة المتحدة".

وقبل عام، كان 35 بالمئة فقط من الناخبين يعتقدون أن ماى قادرة على الخروج بالاتفاق الصحيح.

كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين منقسمون بشأن ما إذا ستصبح بريطانيا أفضل حالا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إذ قال 43 % إنها ستكون كذلك بينما قال 42 % إنها لن تكون على هذا النحو.

وأظهر الاستطلاع أن 63 % من الناخبين لا يوافقون على الطريقة التى تتناول بها الحكومة البريطانية مفاوضات الانفصال، وهى نسبة أقل قليلا من التى جرى تسجيلها فى الأشهر السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السيطرة على الهجرة أكثر أهمية من أن تكون هناك تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، قال 47 % من المشاركين فى الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع هذا الرأي. وكان المشاركون مذبذبين فى الاستطلاعات التى أجرتها أو.آر.بى خلال العام الأخير.