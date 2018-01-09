ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1.38% ليتخطى مستوى 15100 نقطة بنهاية التعاملات

بتداولات بقيمة 1.3 مليار جنيه..
ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1.38% ليتخطى مستوى 15100 نقطة بنهاية التعاملاتالثلاثاء، 09 يناير 2018 03:07 م
أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وواصل المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفاعه القياسى ليتخطى مستوى 15100 نقطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 840.721 مليار جنيه.
وواصلت إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة ارتفاعها وبلغت 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 96.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.97 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 127.8 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15159 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% عند مستوى 2613 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14652 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 535 نقطة.
وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 54 شركة، ولم تتغير 37 شركة.
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