ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بـ3.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من الجلسة





كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.55%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22%.