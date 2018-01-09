ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بـ3.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من الجلسة

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بـ3.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من الجلسةالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:13 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.55%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22%.
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