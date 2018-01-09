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الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:56 م
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ارتفاع حصيلة مصابى حادث تحطم قطار فى جنوب أفريقيا لـ 226 شخصا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:10 م
ارتفاع حصيلة مصابى حادث تحطم قطار فى جنوب أفريقيا لـ 226 شخصا حادث قطار ـ صورة أرشيفية


بريتوريا(أ ش أ)
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أعلنت خدمات الطوارىء فى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة المصابين جراء حادث تحطم قطار فى مدينة "جوهانسبرج"، إلى 226 شخصا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المتحدثة باسم خدمات الطوارىء "نانا راديبي" قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث الذى وقع فى مدينة "جرميستن" شرق "جوهانسبرج"، مشيرة إلى أن معظم الإصابات طفيفة.


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جوهانسبرج

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