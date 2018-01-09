ارتفاع حصيلة مصابى حادث تحطم قطار فى جنوب أفريقيا لـ 226 شخصا

ارتفاع حصيلة مصابى حادث تحطم قطار فى جنوب أفريقيا لـ 226 شخصاالثلاثاء، 09 يناير 2018 01:10 م
حادث قطار ـ صورة أرشيفية
بريتوريا(أ ش أ)
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أعلنت خدمات الطوارىء فى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة المصابين جراء حادث تحطم قطار فى مدينة "جوهانسبرج"، إلى 226 شخصا.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المتحدثة باسم خدمات الطوارىء "نانا راديبي" قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث الذى وقع فى مدينة "جرميستن" شرق "جوهانسبرج"، مشيرة إلى أن معظم الإصابات طفيفة.
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