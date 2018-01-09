ارتفاع أسهم البورصة المصرية والخليجية مع قرب إعلان موعد انتخابات الرئاسة





دبى (رويترز)

ارتفعت البورصة المصرية ارتفعت بعد قرب إعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وتراجع سهم بنك الدوحة 1.5 %، بعدما كان من الأسهم الأفضل أداء فى الجلستين السابقتين.

وارتفع سهم أعمال 2.4 % بعدما أعلنت الشركة عن خطط لوحدة تابعة لها، تملكها مناصفة مع السويدى إليكتريك، لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج أسلاك النحاس وقضبان الألمنيوم وبكرات الكابلات، وهى أول مصانع من نوعها تقام فى قطر.

وزاد مؤشر سوق دبى 0.4 % مع صعود سهم العربية للطيران 3.2 % مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير 2017، فى أقوى تداول له منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول. وارتفع سهم بنك دبى الإسلامى 1.7 % مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.

لكن سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات تراجع 3.5 % بفعل مبيعات لجنى الأرباح بعد مكاسب كبيرة منذ نوفمبر.

وبعد الإغلاق، أعلن سوق دبى المالى قائمة بأول 19 سهما مؤهلة للتداول بنظام البيع على المكشوف المنظم، ومن بينها أسهم العربية للطيران ودريك آند سكل إضافة إلى أسهم قيادية مثل سهم إعمار العقارية.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.4 % مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا فى أقوى تداول منذ نوفمبر بعد الإعلان عن أن انتخابات الرئاسة فى البلاد ستجرى فى 26-28 مارس.