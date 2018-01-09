اتحاد العمال: ملتزمون بصرف الرواتب والحوافز الشهرية فى ميعادها





كتب محمود راغب

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه منذ نشأته وإلى الآن يفى بكل الالتزامات والحقوق لكل العاملين تحت مظلته فى كل أنحاء الجمهورية ولم يتأخر فى تقديم كل الدعم بشتى أنواعه لكل العاملين وأن مجلس إدارته ملتزم بصرف الرواتب والحوافز الشهرية والمنح فى المناسبات والأعياد فى ميعادها.

وأضاف الاتحاد فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه رغم الظرف المالى المتعثر الذى يمر به الاتحاد العام فإنه قد تم صرف الحافز الشهرى اليوم ليؤكد للجميع أنه منوط بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين، ويدعو الجميع إلى الالتزام بالعمل وفق المطلوب، وكذا الالتزام التام بكل ماجاء بنصوص القانون تجاه المنشأة عند المطالبة بالحقوق مع اتباع المنهج القانونى فى أى مطلب.

وتابع: "فى حال الخروج عن نصوص القانون سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا حفاظا على استقرار العمل وتوفير المناخ اللازم للإنتاج ، ويؤكد الاتحاد العام أن هناك خطة للنهوض بالاتحاد وتنظيماته لتوفير الأمان الوظيفى".