video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد العمال: ملتزمون بصرف الرواتب والحوافز الشهرية فى ميعادها

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:19 م
اتحاد العمال: ملتزمون بصرف الرواتب والحوافز الشهرية فى ميعادها جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان،  أنه منذ نشأته وإلى الآن يفى بكل الالتزامات والحقوق لكل العاملين تحت مظلته فى كل أنحاء الجمهورية ولم يتأخر فى تقديم كل الدعم بشتى أنواعه لكل العاملين وأن مجلس إدارته ملتزم بصرف الرواتب والحوافز الشهرية والمنح فى المناسبات والأعياد فى ميعادها.

وأضاف الاتحاد فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه رغم الظرف المالى المتعثر الذى يمر به الاتحاد العام فإنه قد تم صرف الحافز الشهرى اليوم ليؤكد للجميع أنه منوط بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين، ويدعو الجميع إلى الالتزام بالعمل وفق المطلوب، وكذا الالتزام التام بكل ماجاء بنصوص القانون تجاه المنشأة عند المطالبة بالحقوق مع اتباع المنهج القانونى فى أى مطلب.

وتابع: "فى حال الخروج عن نصوص القانون سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا حفاظا على استقرار العمل وتوفير المناخ اللازم للإنتاج ، ويؤكد الاتحاد العام أن هناك خطة للنهوض بالاتحاد وتنظيماته لتوفير الأمان الوظيفى".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول نائب لورد مصرى لمقاطعة بريطانية لـ "اليوم السابع": اختيارى تكريم لكل المصريين.. تنصيبى رسميا 20 يناير بالزى العسكرى.. ناصر فؤاد: بكل وجدانى أؤيد الرئيس السيسى.. و"شعبية محمد صلاح زى شعبية ملكة إنجلترا"

وزارة الهجرة تنجح فى حل أزمة 6 غواصين مصريين بالسعودية‎

نقابات العمال

اتحاد العمال

رواتب العاملين

جبالى المراغى



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة