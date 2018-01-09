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ابنا قتيل حلوان: 6 بلطجية فشلوا فى سرقة التوك توك ملكنا فطعنوا الوالد

الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:00 ص
ابنا قتيل حلوان: 6 بلطجية فشلوا فى سرقة التوك توك ملكنا فطعنوا الوالد أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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استمعت نيابة حلوان، إلى أقوال ابنى صاحب مقهى لقى مصرعه على يد 6 عاطلين ومحترفى شغب فى منطقة عرب غنيم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد "محمد وعلى" أن والدهما تدخل لحل خلاف بينهما و6 بلطجية فسددوا له طعنة أودت بحياته وفروا هاربين.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من"على.خ" 27 سنة، حداد، بلاغا بمقتل والده، فانتقلت قوة لمحل البلاغ وتوصلت من خلال التحريات إلى أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بينه وأخيه "طرف أول " و6 بلطجية "طرف ثانى" بعدما حاولوا الاستيلاء على "التوك توك " ملكهما حيث اعتدوا عليهما محدثين بجسده وأخيه جروح قطعية وعندما تدخل والدهما "خ.ع" 57 سنة، صاحب مقهى، لحل النزاع طعنه المعتدون طعنة نافذة فى الصدر أودت بحياته ولاذوا بالفرار.

تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وطلبت مزيد من تحريات المباحث واستمعت لأقوال نجلى القتيل وأمرت بسرعة القبض على الجناة.

 


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