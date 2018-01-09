video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 03:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إلغاء نظام الرجوع للشريعة الإسلامية للفصل بشئون الطلاق والزواج للمسلمين باليونان

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:35 م
إلغاء نظام الرجوع للشريعة الإسلامية للفصل بشئون الطلاق والزواج للمسلمين باليونان البرلمان اليونانى


أ ف ب
إضافة تعليق

ألغى البرلمان اليونانى الثلاثاء نظاما خاصا يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل فى شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين فى البلاد، فى خطوة وصفها رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس ب"التاريخية".

وأوضح المكتب الصحفى للبرلمان إن مشروع القانون أقر مساء الثلاثاء بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبى من النازيين الجدد.

ووصف تسيبراس إقرار هذا القانون ب"الخطوة التاريخية" وفقا لبيان.

وأضاف البيان أن "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة المتواجدة خصوصا فى تراقيا فى شمال شرق البلاد.

وحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم فى البلاد نحو 110 الاف من أصل تركى عموما.

أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن ان يتم الا فى حال موافقة كل الاطراف المعنيين.

ومنذ اقرار معاهدة لوزان عام 1923 التى رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية ان تكون شؤون الزواج والطلاق والارث لدى الاقلية المسلمة حصرا بايدى مفتين.

وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، فى حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارها عام 2018 بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالى.

ولجأت المراة الى محكمة ستراسبورج بعد ان نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادا الى الشريعة، حكما اصدرته محكمة اخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

وكان تسيبراس قال فى نوفمبر الماضى خلال زيارة قام بها إلى تراقيا أن "النظام الحالى لا يشرفنا كبلد فى الاتحاد الأوروبى".

وحرصت الحكومة على الابقاء على خيار اعتماد الشريعة الاسلامية كمرجع قضائى لأن هذا الملف يبقى حساسا جدا ومرتبطا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب وزير خارجية اليونان يزور أبو الهول لإرسال رسالة سلام للعالم.. فيديو

رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان بحلول يونيو

نائب رئيس وزراء مقدونيا يزور اليونان فى محاولة لحل النزاع القائم بين البلدين

البرلمان اليونانى

الشريعة الإسلامية

أخبار العالم اليوم

الطلاق

الزواج



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة