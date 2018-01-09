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الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:57 م
خالد صلاح
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إعادة فتح قناة اتصال عسكرية بين الكوريتين اعتبارا من غد

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:23 م
إعادة فتح قناة اتصال عسكرية بين الكوريتين اعتبارا من غد رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان


سول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون بكوريا الجنوبية أنه تقرر إعادة فتح قناة اتصال عسكرية مع الجارة الشمالية اعتبارا من غد الأربعاء، فى خطوة من شأنها تخفيف العداء بين البلدين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الثلاثاء، أن قرار إعادة فتح قناة الاتصال، بعد نحو عامين من التعليق، جاء عقب الاجتماعات التى جرت بين الكوريتين اليوم فى بانمونجوم، وهى المنطقة منزوعة السلاح بين شطرى شبه الجزيرة الكورية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر فى المواضيع محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تحسين العلاقات بين البلدين.

جدير بالذكر أن الحرب الكورية انتهت بهدنة بدلًا من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان تقنيًا فى حالة حرب، وبالتالى فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة.


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