إعادة امتحان تطبيقات الرياضيات بمنطقة الجيزة الأزهرية غدًا الأربعاء

إعادة امتحان تطبيقات الرياضيات بمنطقة الجيزة الأزهرية غدًا الأربعاءالثلاثاء، 09 يناير 2018 05:24 م
د. عباس شومان
كتب - لؤى على
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قرر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إعادة امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي بمنطقة الجيزة الأزهرية، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
كما قرر تكليف قطاع المعاهد بإعداد امتحان جديد للمادة، وتم تسليمها للمنطقة، وإحالة المتسببين في خطأ تعبئة ورق الأسئلة للشئون القانونية للتحقيق.
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