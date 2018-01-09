video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 200 شخص فى حادث تحطم قطار بجنوب أفريقيا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:55 ص
إصابة 200 شخص فى حادث تحطم قطار بجنوب أفريقيا حادث قطار ـ صورة أرشيفية


بريتوريا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت خدمات الطوارئ فى جنوب أفريقيا أن نحو 200 شخص أصيبوا بجروح إثر حادث تحطم قطار فى ضواحى مدينة "جوهانسبرج".

وقالت خدمات الطوارىء (إى آر 24) - فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء "إن أى شخص لم يلق حتفه جراء الحادث الذى وقع فى محطة قطارات بمدينة "جرميستن"، مشيرة إلى أن عربة واحدة فى القطار خرجت عن مسارها".

وأشارت الشبكة إلى أنه لم ترد أى تفاصيل بعد عن الحادث، فيما تقوم السلطات فى جنوب أفريقيا حاليا بالتحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلا

صور.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم قطار بجنوب أفريقيا لـ12 قتيلا و180 مصابا

بالصور.. مقتل 4 أشخاص بينهم 3 جنود وإصابة 8 آخرين فى تحطم قطار بفنلندا

قطار

تحطم قطار

جوهانسبرج

جنوب افريقيا

اخبار العالم



لا تفوتك
الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة