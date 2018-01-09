إصابة 200 شخص فى حادث تحطم قطار بجنوب أفريقيا





بريتوريا (أ ش أ)

أعلنت خدمات الطوارئ فى جنوب أفريقيا أن نحو 200 شخص أصيبوا بجروح إثر حادث تحطم قطار فى ضواحى مدينة "جوهانسبرج".

وقالت خدمات الطوارىء (إى آر 24) - فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء "إن أى شخص لم يلق حتفه جراء الحادث الذى وقع فى محطة قطارات بمدينة "جرميستن"، مشيرة إلى أن عربة واحدة فى القطار خرجت عن مسارها".

وأشارت الشبكة إلى أنه لم ترد أى تفاصيل بعد عن الحادث، فيما تقوم السلطات فى جنوب أفريقيا حاليا بالتحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته.