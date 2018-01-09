إصابة مدنى إسرائيلى فى الضفة الغربية بإطلاق نار





أ ف ب

أعلن متحدث بإسم الجيش الإسرائيلى أن مدنيا إسرائيليا أصيب بجروح خطرة مساء الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان فى سيارته على مقربة من مستوطنة تقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الهجوم قرب مستوطنة حافات غيلات شرق مدينة نابلس الفلسطينية، ونقل الجريح بحالة خطرة الى مستشفى فى المنطقة.

وأوضح المتحدث نفسه أن الجيش يقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن المهاجمين.