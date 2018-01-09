إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال شرق بيت لحم





أ ش أ

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب قصى محمد العمور (20 عاما) بعيار نارى فى القدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربى لبلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال التى فتحت نيران أسلحتها من رصاص حى ومعدنى مغلف بالمطاط وقنابل غاز وصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب قصى برصاصة حى فى القدم، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، عولجوا ميدانيا.

فى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فتاة، قرب مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة قرب مستوطنة "شيلو"، المقامة على أراضى ترمسعيا وسنجل، بدعوى حيازتها على سكين.