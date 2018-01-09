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إسرائيل تخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية عام 2018

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:29 م
إسرائيل تخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية عام 2018 وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان


أ ف ب
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الثلاثاء أنه سيطلب الموافقة على خطة لبناء 1285 وحدة سكنية جديدة العام الحالى فى مستوطنات فى الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الدفاع أن ليبرمان سيطلب الأربعاء "موافقة مجلس التخطيط الأعلى على خطة للمباشرة فورا ببناء 1285 وحدة سكنية فى يهودا والسامرة"، التسمية التى تعتمدها السلطات الإسرائيلية للضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن ليبرمان سيطلب المضى قدما فى مشاريع بناء 2500 وحدة سكنية جديدة فى أكثر من 20 موقعا.

ويعقد مجلس التخطيط الأعلى عدة اجتماعات سنويا لدراسة مشاريع بناء استيطانية والموافقة عليها.

وأعلنت "السلام الآن"، وهى منظمة غير حكومية إسرائيلية معارضة للاستيطان، أنه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء فى المستوطنات عام 2017، وهذا أعلى رقم منذ عام 2013.

وفى عام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.

وفى ديسمبر الماضى، تبنت اللجنة المركزية فى الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالإجماع قرارا يطالب ممثلى الحزب المنتخبين بـ"السماح بحرية البناء وتطبيق القانون فى مختلف أراضى المستوطنات اليهودية".

ومن شأن تبنى الحكومة نصا كهذا تقويض حل الدولتين باستحالة قيام دولة فلسطينية.

وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار حزب الليكود، وعدم ادانة الولايات المتحدة إسرائيل ل"جرائمها ضد الشعب الفلسطينى".

وقال عباس إن التصويت ما كان ليحصل لولا "الدعم الكامل" من واشنطن.


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