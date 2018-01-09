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إزالة 23 حالة تعتدى على الأراضى الزراعية بالشرقية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:03 ص
إزالة 23 حالة تعتدى على الأراضى الزراعية بالشرقية إزالة تعديات - أرشيفية


الشرقية – إيمان مهنى
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وجه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بإزالة 23 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، على مساحة 2 فدان و11 قيراط بمركزى فاقوس وأبو حماد، وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح سعيد، فى بيان له، أن التعدى على الأرض الزراعية يمثل جريمة فى حق الوطن والمواطن، ويضر بمصالح المواطنين، مشدداً على ضرورة التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، باعتبارها تمثل أمن قومى وغذائى للمواطنين، وضرورة إزالة المخالفة فى المهد على نفقة المخالف قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع قوات الشرطة، من إزالة 8 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية تابعة للوحدة المحلية بسوادة على مساحة 13 قيراط، كما تمكنت رئاسة المركز من إزالة 12 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية تابعة للوحدة المحلية بالسماعنة على مساحة 1 فدان و19 قيراط، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم إزالة 3 تعديات على الأراضى الزراعية بأبو حماد، وأزالت الوحدة المحلية بالصورة 3 قيراط تعديات.

كما شدد المحافظ على جميع روؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة عمل لجان دورية للمرور المفاجئ على الأراضى الزراعية بنطاق دائرة المركز، وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية، منعًا لتعدى الأهالى عليها، سواء بالبناء المخالف أو التبوير، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.


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