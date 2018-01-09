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إحالة المتهمين بإلقاء طفل المطرية من الطابق الرابع للجنايات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:15 م
إحالة المتهمين بإلقاء طفل المطرية من الطابق الرابع للجنايات محكمة - أرشيفية


كتب عبد الله محمود_ عامر مصطفى
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أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، المتهمين بإلقاء طفل المطرية من الطابق الرابع بعد محاولة اغتصابه بنهار شهر رمضان، الى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفل تعرض لهتك عرض، وملامسة أجزاء حساسة من جسده.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجنى عليه من الأعلى، وكان لا يرتدى سوى "البامبرز". عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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