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خالد صلاح
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إجلاء عدد من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر عاصفة مدمرة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:45 م
إجلاء عدد من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر عاصفة مدمرة عاصفة فى كاليفورنيا


أ ش أ
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 أجلت فرق الإنقاذ فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية عددا من سكان المنازل المهددة بالانهيارات الطينية والحطام جنوب الولاية، بعد هبوب عاصفة تسببت بهطول أمطار سجلت معدلات هى الأعلى منذ عشرات السنين.

وقال مسئولون فى الولاية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء - إنه تم اللجوء لاستخدام المروحيات فى عمليات الإنقاذ، بعد تسجيل وقوع إصابات بين السكان، مشيرين إلى أن سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء نتيجة للعاصفة تسبب فى إغلاق عدد من شوارع الولاية وتعطيل عمليات الإنقاذ، وانقطاع الكهرباء عن الآلاف من سكان الولاية.

وكانت الولاية قد أصدرت أوامر بالبدء بعمليات الإنقاذ أمس بعد مخاوف من انهيارات طينية؛ نتيجة الأمطار خاصة فى المناطق التى عانت من حرائق كبيرة الشهر الماضي.

يُشار إلى أن الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى كانت قد أعلنت أن الكوارث الطبيعية كبدت الولايات المتحدة خسائر قدرها 306 مليارات دولار أمريكى خلال 2017.


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