أهم 10 بوستات اليوم.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر"الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:00 م
مدحت شلبى
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.
1. السيرك القومى اتفتح.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر"
2. ابنة إيمان البحر درويش تنشر أول صورة لوالدها بالمستشفى.. وتعلق: كفاية تشكيك
ابنة ايمان البحر
3. محمد أبو حامد: تشرفت اليوم بدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية
محمد ابو حامد
4. أحمد سليمان يحيى الذكرى الثانية لوفاة الثعلب الكبير حمادة إمام
احمد سليمان
5. فيديو.. أحد عناصر الباسيج يحرق كارت عضويته تضامنا مع انتفاضه الشعب الإيرانى
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_إيران .. #صورة .. أحد عناصر #الباسيج يحرق وثائقه العسكرية ويعلن تضامنه مع #انتفاضه_الشعب_الإيراني .#همسايه #إيران_تنتفض #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #IranianProtests #قيام_سرايرى pic.twitter.com/p81HMRc45Q— همسايه (@Hmsayh) January 9, 2018
6. كهربا ينشر صورته مع والده عبر انستجرام ويعلق: "الله يشفيك ويطول عمرك"
كهربا
7. ترامب يتعرض للسخرية بعد نسيانه كلمات النشيد الوطنى الأمريكى
8. سواريز يرحب بزميله السابق "كوتينيو" بعد انضمامه لبرشلونة
سواريز
9. هند صبري تشارك في مبادرة نجمات هوليوود لمواجهة التحرش
هند صبرى
10. إيلى صعب ينشر صور لسيدة فرنسا الأولى فى إطلالة من تصميمه فى زيارتها للصين
زوجة ماكرون
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