أهم 10 بوستات اليوم.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر"

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.