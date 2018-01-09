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الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:04 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر"

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر" مدحت شلبى


كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.
 

 

1. السيرك القومى اتفتح.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر"
 

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2. ابنة إيمان البحر درويش تنشر أول صورة لوالدها بالمستشفى.. وتعلق: كفاية تشكيك
 

ابنة ايمان البحر
ابنة ايمان البحر

 

3. محمد أبو حامد: تشرفت اليوم بدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية
 

محمد ابو حامد
محمد ابو حامد

 

4.       أحمد سليمان يحيى الذكرى الثانية لوفاة الثعلب الكبير حمادة إمام
 

احمد سليمان
احمد سليمان

 

5. فيديو.. أحد عناصر الباسيج يحرق كارت عضويته تضامنا مع انتفاضه الشعب الإيرانى
 

 

 

6.       كهربا ينشر صورته مع والده عبر انستجرام ويعلق: "الله يشفيك ويطول عمرك"
 

كهربا
كهربا

 

7.   ترامب يتعرض للسخرية بعد نسيانه كلمات النشيد الوطنى الأمريكى
 

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8.  سواريز يرحب بزميله السابق "كوتينيو" بعد انضمامه لبرشلونة
 

سواريز
سواريز

 

9.       هند صبري تشارك في مبادرة نجمات هوليوود لمواجهة التحرش
 

هند صبرى
هند صبرى

 

10.   إيلى صعب ينشر صور لسيدة فرنسا الأولى فى إطلالة من تصميمه فى زيارتها للصين
 

ايلى صعب
 

 

زوجة ماكرون
زوجة ماكرون

 


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