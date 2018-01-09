أهم توصيات مؤتمر الاتحاد العربى للقضاء الإدارى حول المنازعات الانتخابية





كتب أحمد عبد الهادى

انتهت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "سلطات القاضى الإدارى فى الفصل بالمنازعات الانتخابية"، والذى استضافته القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى ختام المؤتمر، عرض المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر، ومنها تأكيد أن رقابة القاضى الإدارى على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها، وتأكيد أن فصل القاضى الإدارى فى المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها، كما أكدت أهمية دور القاضى الإدارى فى خلق المبادئ القانونية الحاسمة للمنازعة الانتخابية وفق النظم الديمقراطية الحديثة.

وأضاف "رسلان"، فى عرضه لتوصيات المؤتمر، أنه قائمة التوصيات تضمنت تأكيد دور القاضى الإدارى فى ترسيخ حق المواطن فى الترشح والانتخاب كأحد الحقوق الدستورية العامة، وضرورة مراعاة الآجال الزمنية المناسبة لتمكين القضاء الإدارى فى إنهاء المنازعة الانتخابية على وجه الاستعجال، بما لا يخل بالجدول الزمنى المحدد للعملية الانتخابية.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أهمية دور المؤتمر فى التوصية بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيما يتعلق بدور القضاء الإدارى فى المنازعة الانتخابية، كما تناول الحديث عقد ورش عمل لمناقشة ودراسة ذات الموضوع، بما يكفل إطلاع الدول الأعضاء على كل ما هو جديد بشأن ما يضطلع به القضاء الإدارى من دور كبير فى الفصل فى المنازعة الانتخابية، والنظم المستحدثة لتسويتها.

وأنهى المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، حديثه بالتوصية التى أخرجها المؤتمر بتوحيد جهة القضاء المختصة بنظر سائر المنازعات الانتخابية، وعدم تشتيتها بين أكثر من جهة قضائية، وفى نهاية المؤتمر كرم المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الوفود الدولية من المستشارين المشاركين فى المؤتمر، ولم يبخلوا بجهودهم فى إنارة الفكر المعرفى لتبادل الخبرات فى مجال المنازعات الانتخابية.