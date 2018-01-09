أمين عام جامعة الدول العربية يطير إلى مسقط

أمين عام جامعة الدول العربية يطير إلى مسقطالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:16 م
أحمد ابو الغيط
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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توجه اليوم الثلاثاء أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إلى العاصمة العمانية مسقط .
ًوقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية غادر على متن طائرة الخطوط العمانية المتجهة إلى مسقط يرافقه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
فيما أوضحت مصادر عربية، أن أبو الغيط سيلقى خلال زيارته الحالية محاضرة بوزارة الدفاع العمانية تتناول خبراته وتجاربه فى العمل الدبلوماسى، وكذلك تطورات الأوضاع فى المنطقة .
ويلتقى أبو الغيط خلال زيارته عددا من كبار المسئولين العمانيين لبحث تطورات الأوضاع على الساحة.
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