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أمن الدقهلية يضبط المتهمين بسرقة محتويات مبنى "هندسة الرى" بالسنبلاوين

الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:58 م
أمن الدقهلية يضبط المتهمين بسرقة محتويات مبنى "هندسة الرى" بالسنبلاوين اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط مباحث السنبلاوين بالدقهلية، من كشف لغز واقعة سرقة مبنى هندسة الرى، وضبط الجناة، فى أقل من 24 ساعة.
 
تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من "محمد ح. م" 38 سنة، مدير هندسة رى قبلى ببندر السنبلاوين، مقيم بذات العنوان، باكتشافه سرقة جهاز حاسب آلى من داخل مبنى الهندسة محل عمله، ولم يتهم أحدا بالسرقة.
 
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المبنى مكون من ثلاثة طوابق، وأن الحجرة محل الواقعة كائنة بالطابق الأرضى بمدخل المبنى، وتبين كسر القفل المثبت على بابها، ولا توجد بعثرة بمحتوياتها.
 
وبتكشيل فريق بحث، أسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة "سيف إ. ط" 16 سنة عاطل، ومقيم بندر السنبلاوين، وله كارت معلومات تحت رقم 14881/1 متنوع، والسابق اتهامه فى "12" قضية (ضرب ، سرقة) أخرها القضية رقم 46 لسنة 2012 جنح أحداث المركز سرقة.
 
وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالدقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 389 لسنة 2018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة.
 

 


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