video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 03:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تنفى تعليق باكستان للتعاون الاستخباراتى والعسكرى معها

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:05 م
أمريكا تنفى تعليق باكستان للتعاون الاستخباراتى والعسكرى معها وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


أ ش أ
إضافة تعليق

نفت السفارة الأمريكية بباكستان، اليوم الثلاثاء، ادعاء باكستان بأنها علقت التعاون العسكرى والاستخباراتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن ريتشارد سنيلسير متحدث باسم السفارة قوله إنهم لم يتلقوا أى إخطار رسمى بخصوص تعليق التعاون.


كان وزير الدفاع الباكستانى خرم دستجير خان قد صرح يوم، فى خطاب ألقاه فى معهد الدراسات الاستراتيجية الحكومى بإسلام آباد، بأن بلاده علقت التعاون الاستخباراتى والعسكرى مع أمريكا، لكنه أضاف أن خط إمداد قوات حلف شمال الأطلنطى فى أفغانستان لا يزال مفتوحا.


كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس الإثنين أنها أبلغت باكستان ببعض "الإجراءات الملموسة" التى يجب أن تتخذها لتعيد أمريكا المعونة التى قطعتها عن إسلام آباد بعدما اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باكستان بتوفير ملاجئ آمنة للإرهابيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الحكومة الأفغانية: وجود قادة طالبان فى باكستان حقيقة مؤكدة

البنتاجون يعرض على باكستان اتخاذ "إجراءات ملموسة" لإعادة المساعدات

وزير الدفاع الباكستانى: هناك محاولات لجعل باكستان كبش فداء

ريكس تيلرسون

أمريكا

أخبار العالم اليوم

إسلام آباد



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة