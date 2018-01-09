أمريكا تنفى تعليق باكستان للتعاون الاستخباراتى والعسكرى معها

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نفت السفارة الأمريكية بباكستان، اليوم الثلاثاء، ادعاء باكستان بأنها علقت التعاون العسكرى والاستخباراتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن ريتشارد سنيلسير متحدث باسم السفارة قوله إنهم لم يتلقوا أى إخطار رسمى بخصوص تعليق التعاون.



كان وزير الدفاع الباكستانى خرم دستجير خان قد صرح يوم، فى خطاب ألقاه فى معهد الدراسات الاستراتيجية الحكومى بإسلام آباد، بأن بلاده علقت التعاون الاستخباراتى والعسكرى مع أمريكا، لكنه أضاف أن خط إمداد قوات حلف شمال الأطلنطى فى أفغانستان لا يزال مفتوحا.



كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس الإثنين أنها أبلغت باكستان ببعض "الإجراءات الملموسة" التى يجب أن تتخذها لتعيد أمريكا المعونة التى قطعتها عن إسلام آباد بعدما اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باكستان بتوفير ملاجئ آمنة للإرهابيين.