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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 1 -2018

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:03 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 1 -2018 البورصة المصرية - أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2018.

 

البورصة توقف التداول على 9 أسهم

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

 

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، النصر لصناعة المحولات-الماكو، المهندس للتأمين، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر لصناعة التبريد والتكييف، القاهرة للإسكان والتعمير، المصرية لخدمات النقل، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

 

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وواصل المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفاعه القياسى ليتخطى مستوى 15100 نقطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 840.721 مليار جنيه.

 

وواصلت إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة ارتفاعها وبلغت 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 96.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.97 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 127.8 مليون جنيه، على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15159 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% عند مستوى 2613 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14652 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 535 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 54 شركة، ولم تتغير 37 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

-جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 23.44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

 

- النصر لصناعة المحولات - الماكو بسعر إغلاق 13.76 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%

 

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 126.78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%

 

-أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 48.18 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%

 

- مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو  بسعر إغلاق 116.63 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.77%

 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات-1  بسعر إغلاق 11.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%

 

-  المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.99 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.08%

 

 - النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 9.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%

 

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 16.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%

 

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر  إغلاق 144.14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%

 

 


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