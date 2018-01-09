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أردوغان: قضية أمريكا ضد مصرفى تركى محاولة انقلاب سياسى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:02 م
أردوغان: قضية أمريكا ضد مصرفى تركى محاولة انقلاب سياسى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


أنقرة (رويترز)
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ندد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بقضية ضد مصرفى تركى بوصفها "محاولة انقلاب سياسي" ومجهودا مشتركا من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادى لتقويض أنقرة.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية الأسبوع الماضى المصرفى محمد خاقان عطا الله المصرفى ببنك خلق الذى تملك الدولة معظم أسهمه بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران فى قضية أدت لتوتر العلاقات بين البلدين الشريكين فى حلف شمال الأطلسى.

وقال أردوغان فى كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية فى البرلمان إن المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادى وشبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة، والذى تلقى عليه أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب فى 2016، تستغل معا القضية لتقويض أنقرة.

 


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