video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أردوغان: عملية درع الفرات مستمرة فى منطقتى عفرين ومنبج بسوريا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:55 ص
أردوغان: عملية درع الفرات مستمرة فى منطقتى عفرين ومنبج بسوريا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى كلمة بالبرلمان لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الجيش التركى سيواصل عملية درع الفرات بمنطقتى عفرين ومنبج فى سوريا.

وكانت تركيا أطلقت عام 2016 عملية درع الفرات على حدودها مع سوريا للقضاء على ما وصفته "بممر الإرهاب" المتمثل فى خطر تنظيم داعش  والمقاتلين الأكراد السوريين.

وفى سياق أخر، كان الكرملين - فى وقت سابق اليوم الثلاثاء - قال إن ما تبقى من القوات الروسية فى سوريا يكفى للتصدى للهجمات الإرهابية المحتملة، وذلك فى خبر عاجل، نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا، الفريق أول سيرجى سوروفيكين، أعلن مطلع شهر ديسمبر الماضى، أنه سيتم سحب 23 طائرة ومروحتين والشرطة العسكرية ومركز إزالة الألغام ومستشفى عسكرى من سوريا، وقال سوروفيكين - حينها فى تصريح للصحفيين، بعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخاطفة لقاعدة حميميم فى سوريا - "وصلنى أمر وبدأت بسحب القوات الروسية"، مضيفًا "أن هذه العملية ستشمل 23 طائرة حربية متعددة الأنواع ومروحيتين من طراز "كا-52" ومجموعة من الشرطة العسكرية الروسية ومستشفى عسكرى ميدانى ومركز إزالة الألغام".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجموعة مسلحة تنشق عن قوات "درع الفرات" المعارضة وتنضم إلى الجيش السورى

أردوغان: عملية "درع الفرات" التركية لن تكون عمليتها الأخيرة فى المنطقة

أردوغان: مقتل 67 من أفراد الجيش التركى فى عملية "درع الفرات"

أردوغان: نعد لمرحلة جديدة من العمليات فى سوريا بعد انتهاء درع الفرات

اخبار عربية

رجب طيب اردوغان

عملية درع الفرات

الرئيس التركى

اخبار العرب

اخبار سوريا

الحرب فى سوريا



لا تفوتك
الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة