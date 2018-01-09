أردوغان: عملية درع الفرات مستمرة فى منطقتى عفرين ومنبج بسوريا





رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى كلمة بالبرلمان لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الجيش التركى سيواصل عملية درع الفرات بمنطقتى عفرين ومنبج فى سوريا.

وكانت تركيا أطلقت عام 2016 عملية درع الفرات على حدودها مع سوريا للقضاء على ما وصفته "بممر الإرهاب" المتمثل فى خطر تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد السوريين.

وفى سياق أخر، كان الكرملين - فى وقت سابق اليوم الثلاثاء - قال إن ما تبقى من القوات الروسية فى سوريا يكفى للتصدى للهجمات الإرهابية المحتملة، وذلك فى خبر عاجل، نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا، الفريق أول سيرجى سوروفيكين، أعلن مطلع شهر ديسمبر الماضى، أنه سيتم سحب 23 طائرة ومروحتين والشرطة العسكرية ومركز إزالة الألغام ومستشفى عسكرى من سوريا، وقال سوروفيكين - حينها فى تصريح للصحفيين، بعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخاطفة لقاعدة حميميم فى سوريا - "وصلنى أمر وبدأت بسحب القوات الروسية"، مضيفًا "أن هذه العملية ستشمل 23 طائرة حربية متعددة الأنواع ومروحيتين من طراز "كا-52" ومجموعة من الشرطة العسكرية الروسية ومستشفى عسكرى ميدانى ومركز إزالة الألغام".