أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-1-2018، وجاءت أبرزها وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف "ميراكو"، على اقتراح شطب قيد إجمالى أسهم رأسمال الشركة اختياريا من جداول البورصة، وشراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختيارى والمتضررين منه، استحداث إدارة جديدة بقطاع الشركات بالبورصة تحمل مسمى إدارة التحليل المالى، تختص بمراقبة الانحرافات فى دراسات القيمة العادلة للشركات المقيدة بالبورصة.

"ميراكو" توافق على الشطب من البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف "ميراكو"، على اقتراح شطب قيد إجمالى أسهم رأسمال الشركة اختياريا من جداول البورصة، وشراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختيارى والمتضررين منه، وفقا لما نصت عليه المادة 55 من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لتلك القواعد.

كما وافقت الجمعية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته الممثل القانونى للشركة فى اتخاذ كافة إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين.

تفعيل آلية تعامل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة

كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تفعيل آلية تعامل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة بالبورصة، بهدف إتاحة الفرصة للشركات غير المقيدة لزيادة رؤوس أموالها، منوها إلى أنه حتى الآن لم تتقدم أى شركة للاستفادة من تلك الآلية.

وأوضح فريد، فى تصريحات صحفية على هامش استضافته باجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء، أن آلية تعامل حق الاكتتاب، تم إقرارها ووضع ضوابط تنظيمها خلال إدارة البورصة السابقة، إلا أنه تم تفعيلها منذ أيام بعد وضع آلية لها، متابعا أن الشركات الراغبة فى زيادة رؤوس أموالها ستتقدم بطلب للهيئة بفصل حق الاكتتاب عن السهم، وبعد اعتماد الهيئة يمكنها استخدام تلك الآلية بسوق خارج المقصورة.

وعن جهود تنشيط بورصة النيل، أكد فريد، أن إدارة البورصة ملتزمة بتطبيق قواعد القيد على الرعاة المخالفين فى إصدار تقارير بحثية عن شركاتها المقيدة بعد انتهاء المهلة البالغة 6 شهور، مضيفا :"دور الرعاة لا يقتصر على دعوة وتجهيز الشركات الصغيرة للطرح فقط، ولكن إصدار بحوث ومتابعة أداء تلك الشركات".

وردا على سؤال حول بورصة العقود المستقبلية، قال محمد فريد، إنه ليس هناك ميعاد محدد لتفعيلها، وذلك لأنه بعد إقرارها ستحتاج وقتا لوضع ضوابطها، مضيفا أن تلك البورصة ستبدأ نشاطها بتفعيل العقود الآجلة على المؤشرات.

أورنج: ندرس استيفاء شروط القيد بالبورصة

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، إنها لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة والإطار الزمنى لاستيفاء شروط قواعد القيد بالبورصة المصرية، بأن تكون نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، والمتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم تقريبا، وذلك طبقا لنسبة التداول الحر الحالية 1% تقريبا بعد إتمام عملية زيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة المساهمة المصرية، منوهة إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ظروف السوق وعلى استعداد المستثمرين المحتملين، وبالنسبة لسعر السهم سوف يتحدد فى ضوء القيمة العادلة للسهم.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه فى حال عدم تمكنها من الالتزام بشروط قواعد القيد، وإذا طلب منها الشطب الإجبارى، سوف يتم شراء الأسهم حرة التداول بناء على القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل.