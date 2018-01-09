



كتب – عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الثلاثاء 9 – 1 – 2018 ، عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها ما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس بدأت فى تنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل الانتاج والتى تتضمن طحن المواد الخام وتصنيع مواد التغليف محليا برأسمال يبلغ 60 مليون دولار ( حوالى مليار جنيه مصرى ).

وزير التجارة يبحث مع رئيس "جوشى" الصينية توسيع استثماراتها فى مصر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس بدأت فى تنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل الانتاج والتى تتضمن طحن المواد الخام وتصنيع مواد التغليف محليا برأسمال يبلغ 60 مليون دولار ( حوالى مليار جنيه مصرى )، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من عمليات الانشاء وبدء التشغيل الفعلى لهذه المرحلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن مصنع جوشى لإنتاج الفايبر جلاس مقام على مساحة 146 ألف متر وتبلغ استثماراته 520 مليون دولار وينتج نحو 200 ألف طن سنوياً ويتيح 2000 فرصة عمل مباشرة، مشيراً إلى أن المصنع يخصص 99 %من إنتاجه للتصدير، وهو ما ساهم فى تحقيق مصر للمركز الثالث كأكبر دولة منتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع جانج وينشاو رئيس مجلس ادارة شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس بالعين السخنة والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء الاستثمارات الحالية والمستقبلية للشركة بالسوق المصري.

وأوضح قابيل أن ضخ هذه الاستثمارات الجديدة هو تأكيد على استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم مقاصد الإستثمار إقليمياً ودولياً ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات عديدة فى القطاع الصناعى خاصة بعد حزمة الإجراءات والقوانين التى صدرت مؤخراً لتسهيل بيئة ومناخ الأعمال فى مصر وعلى رأسها قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وقانون الإستثمار الجديد فضلاً عن إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى والتى تحدد فرص إستثمارية ذات جدوى حقيقية فى العديد من القطاعات الصناعية.

اتحاد الصناعات: مجلس الوزراء يصدر 5 قرارات لاعتماد تعويضات عقود المقاولات

أكد المهندس إسماعيل لقمة، رئيس شعبة المواسير بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات تعتمد فيها جداول نسب التعويضات، شملت عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون، والتي أصبحت جاهزة للتطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن هناك تحركات سريعة وتعاون كبير من قبل الأجهزة المعنية بالتعويضات للانتهاء من جداول نسب التعويضات فى كافة العقود.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بحضور ممثل عن لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، ويمثل اتحاد الصناعات فى لجنة التعويضات كل من إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير وهشام أبو العز.

وأضاف لقمة، أن جداول نسب التعويضات فيما يخص التوريدات فقط شملت قرار رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1 اكتوبر 2017، ومنها نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات والمحركات وقرار رقم 14 الصادر بتاريخ 23 اكتوبر 2017 ضم نسب تعويضات أعمال توريدات عدادات المياه ونسب التعويضات لأعمال توريد المعدات والاجهزة الطبية وكذلك الادوات الطبية والادوية.

كما تم صدور قرار رقم 16 بتاريخ 13 نوفمبر 2017 وضمت جداول التوريدات نسب تعويضات لعقود توريد مواسير بلاستيك UPVC، واعمال توريد مواسير بولى إثيلين عالى الكثافة و المواسير الخرسانية المسلحة بأسطوانة صلب ملفوف حولها قضيب C.C.P، بالاضافة إلى اعتماد نسب التعويضات لعقود توريد مواسير البلاستيك المقوى بألياف الفايبر جلاس، فيما شمل قرار رقم 97 بتاريخ 22 نوفمبر الماضى اعتماد جداول نسب تعويضات توريد الإطارات المنتجة محلياً والبطاريات الجافة المنتجة محلياً.

وزير السياحة يقرر تعديل مناطق إشراف المكاتب الخارجية وإدارتها من القاهرة

أعلن هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن وزير السياحة يحيى راشد اعتمد قرار تعديل مناطق دول الإشراف الجديدة للمكاتب الخارجية، وأوضح أن القرار جاء لرفع العبء عن كاهل مديرى المكاتب لكى يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه، خاصة مع قلة عدد القائمين على كل مكتب، ولتحقيق التغطية المثلى للأسواق الواعدة و التقليدية سواء مركزياً من القاهرة أو عن طريق المكاتب الخارجية إلي جانب تدريب وتأهيل كوادر شابة لصفوف الهيئة.

وأشار الدميرى فى بيان صحفى، إلى أنه تم تكوين مجموعات عمل تمثل 8 وحدات مركزية تعمل فى القاهرة وتقوم بدور المكاتب الخارجية.

يذكر أن الهيئة لديها 8 مكاتب تمثيل سياحى خارجى فقط، كانت تشرف على نحو 60 سوقا سياحية، وبالتالي كان من الصعب على المستشار السياحي أن يعمل في نحو 8 أو 10 دول في نطاق إشرافه بمفرده، خاصة مع عدم وجود ملحق سياحي معه.

وزيرة التخطيط: "رؤية مصر 2030" تستهدف حماية الأراضى الزراعية

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وتأتى هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة فى مناقشة القضايا والموضوعات التى تهم المواطن المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تستهدف فى قطاع الزراعة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030، التوسع الزراعى الأفقى والتوطين الزراعي، بجانب ترشيد استخدام موارد المياه، بالإضافة إلى حماية الأراضى الزراعية، وهذا يساهم فى ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتجات التى نستوردها، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وقد شارك فى الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 51% من فرص العمل فى مصر.

وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركتى السويس والنصر للبترول

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وذلك لاعتماد الموازنات التخطيطية الجديدة خلال العام المالى 2018/2019 بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس ) ووكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأوضح الوزير خلال أعمال الجمعيات، أن استراتيجية قطاع البترول لتطوير صناعة التكرير ترتكز على عدة محاور رئيسية من أهمها إزالة الاختناقات فى معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة العمل والأمان والسلامة وتطوير الأنظمة الوقائية المطلوبة لحماية البيئة، مشددا على أهمية التوافق البيئى لكى تتمكن الشركات من تحقيق خططها الاستثمارية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار فى تكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية للمساهمة فى رفع معدلات الأداء.

وأكد الملا على أهمية وضع توقيتات محددة للمشروعات الجديدة المخططة حتى يكون هناك التزام واضح للإنتهاء منها طبقا للبرنامج الزمنى الموضوع .