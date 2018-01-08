38 بنكا مصريا تعاود العمل اليوم بعد إجازة عيد الميلاد

38 بنكا مصريا تعاود العمل اليوم بعد إجازة عيد الميلادالإثنين، 08 يناير 2018 03:00 ص
بنوك - ارشيفية
كتب – أحمد يعقوب
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تعاود البنوك المصرية وعددها 38 بنكًا، اليوم الاثنين، للعمل مرة أخرى بعد إجازة عيد الميلاد.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية يوم الأحد، الموافق 7 يناير 2018، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر أن تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكا، العمل صباح الاثنين، الموافق 8 يناير 2018.
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