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38 بنكا مصريا تعاود العمل اليوم بعد إجازة عيد الميلاد

الإثنين، 08 يناير 2018 03:00 ص
38 بنكا مصريا تعاود العمل اليوم بعد إجازة عيد الميلاد بنوك - ارشيفية


كتب – أحمد يعقوب
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تعاود البنوك المصرية وعددها 38 بنكًا، اليوم الاثنين، للعمل مرة أخرى بعد إجازة عيد الميلاد.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية يوم الأحد، الموافق 7 يناير 2018، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر أن تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكا، العمل صباح الاثنين، الموافق 8 يناير 2018.


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