38 بنكا مصريا تعاود العمل اليوم بعد إجازة عيد الميلاد





كتب – أحمد يعقوب

تعاود البنوك المصرية وعددها 38 بنكًا، اليوم الاثنين، للعمل مرة أخرى بعد إجازة عيد الميلاد.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية يوم الأحد، الموافق 7 يناير 2018، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر أن تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكا، العمل صباح الاثنين، الموافق 8 يناير 2018.