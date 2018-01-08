video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

27 رحلة مصرية تغادر للمدن السياحية وعلى متنها 2109 سائح

الإثنين، 08 يناير 2018 02:52 ص
27 رحلة مصرية تغادر للمدن السياحية وعلى متنها 2109 سائح مطار القاهرة الدولى


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال24 ساعة الماضية، انطلاق 27 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل ألفين و109 سائح مصرى وعربى وأجنبى لقضاء أجازاتهم.

 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم. 
 
وشهد المطار انطلاق 7 رحلات الى مدينة الغردقة، و7 رحلات الى مدينة شرم الشيخ و 7 رحلات الى الأقصر و4 رحلات إلى أسوان ورحلة واحدة لكل من برج العرب وأبو سمبل.  
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مصر للطيران" تسير 102 رحلة من مطار القاهرة خلال 24 ساعة لنقل 9 آلاف و712 راكبا

مطار القاهرة

المدن السياحية

ابو سمبل

العلاقات العامة

مصر للطيران

شرم الشيخ

الغردقة



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

جوجل: نجحنا فى بيع نسخة من جهاز Home فى الثانية الواحدة منذ أكتوبر الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة