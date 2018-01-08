27 رحلة مصرية تغادر للمدن السياحية وعلى متنها 2109 سائح

27 رحلة مصرية تغادر للمدن السياحية وعلى متنها 2109 سائحالإثنين، 08 يناير 2018 02:52 ص
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال24 ساعة الماضية، انطلاق 27 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل ألفين و109 سائح مصرى وعربى وأجنبى لقضاء أجازاتهم.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
وشهد المطار انطلاق 7 رحلات الى مدينة الغردقة، و7 رحلات الى مدينة شرم الشيخ و 7 رحلات الى الأقصر و4 رحلات إلى أسوان ورحلة واحدة لكل من برج العرب وأبو سمبل.
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