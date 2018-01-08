20 دولة تشارك فى ملتقى الإخاء الرياضى العربى بشرم الشيخ 2 فبراير

20 دولة تشارك فى ملتقى الإخاء الرياضى العربى بشرم الشيخ 2 فبرايرالإثنين، 08 يناير 2018 10:22 ص
محمد فتحى وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تنظم الإدارة المركزية للأداء الرياضى والإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ملتقى الإخاء الرياضى العربى لتنمية وصقل الكوادر الرياضية خلال الفترة 2 فبراير حتى 11 فبراير لسنة 2018.
وتشارك 20 دولة عربية تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حسبما كشف محمد فتحى وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.
وأضاف فتحى لليوم السابع أن ملتقى الإخاء الرياضى العربى الذى يشارك فيه 20 دولة عربية لتنمية الكوادر الرياضية ولتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة المرحلة السنية من 25 سنة حتى 35 سنة ويتضمن الملتقى ورش عمل ومحاضرات وتدريب الكوادر على ممارسة الرياضة.
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