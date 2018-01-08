video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

20 دولة تشارك فى ملتقى الإخاء الرياضى العربى بشرم الشيخ 2 فبراير

الإثنين، 08 يناير 2018 10:22 ص
20 دولة تشارك فى ملتقى الإخاء الرياضى العربى بشرم الشيخ 2 فبراير محمد فتحى وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تنظم الإدارة المركزية للأداء الرياضى والإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية  وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ملتقى الإخاء الرياضى العربى لتنمية وصقل الكوادر الرياضية خلال الفترة 2 فبراير حتى 11 فبراير لسنة 2018.

وتشارك  20 دولة عربية تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حسبما كشف  محمد فتحى وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وأضاف فتحى لليوم السابع أن ملتقى الإخاء الرياضى العربى الذى يشارك فيه 20 دولة عربية لتنمية الكوادر الرياضية ولتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة المرحلة السنية من 25 سنة حتى 35 سنة ويتضمن الملتقى ورش عمل ومحاضرات وتدريب الكوادر على ممارسة الرياضة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول و سفر 1804 راكب و تداول 469 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية الشباب والرياضة



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة